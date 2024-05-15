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Giriş Tarihi: 15.5.2024 12:45

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör denklemi

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta teknik direktör denklemi

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Türkiye Kupası finalinde alınacak sonuç teknik direktör seçimi konusunda önemli bir faktör olacak.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için meraklı bekleyiş devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda yerli olarak Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri öne çıksa da bu konuda yönetimdeki fikir ayrılıklarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın yabancı hoca için de arayışları sürüyor.

KUPA BELİRLEYİCİ OLACAK

Tüm odağını Türkiye Kupası'nı kazanmaya veren Beşiktaş yönetimi, 23 Mayıs'taki finale kadar hoca konusunu dondurmuş durumda.

Siyah-beyazlı kurmaylar, kupada alınacak sonucun hoca seçimi konusunda da önemli bir faktör olacağını ifade ediyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör denklemi
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