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Giriş Tarihi: 15.5.2024 13:25

Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe kararını verdi!

Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe kararını verdi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, geleceği için kararını verdi.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, geleceği için kararını verdi.

F.BAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Relevo'da yer alan habere göre, milli futbolcu Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİR

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid ile Çağlar için yaptığı kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almadığı belirtildi. Çağlar'ın, kulüplerin yeniden anlaşamaması durumunda Atletico Madrid'e dönmek zorunda olduğu kaydedildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

27 yaşındaki futbolcunun, şu an için Atletico Madrid kadrosunda düşünülmediği ancak 2027'ye kadar olan sözleşmesi nedeniyle İspanyol kulübüne uyum sağlamak için zamanı olduğu ifade edildi. Çağlar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmaması durumunda kadroya eklenebileceği vurgulandı.

EURO2024 FAKTÖRÜ

Öte yandan Çağlar'ın geleceği için bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın önemli bir vitrin olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 14 maçta süre bulan Çağlar Söyüncü, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe kararını verdi!
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