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Giriş Tarihi: 15.5.2024 14:52 Son Güncelleme: 15.5.2024 15:20

Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo sakatlandı! Galatasaray'a şok

Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo sakatlandı! Galatasaray’a şok

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, yaşadığı sakatlık sonrasında bir ay sahalardan uzak kalacak.Sağ kanat oyuncusu EURO 2024'ü de kaçıracak. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın sezon sonunda yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu Nicolo Zaniolo'dan şoke eden bir haber geldi. İtalyan futbolcu kiralanadığı Aston Villa'da sakatlık yaşadı. Böylelikle EURO 2024 kadrosuna alınması beklenmiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından oyuncunun bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Zaniolo'nun EURO 2024'te İtalya formasını sakatlığı sebebiyle giyemeyeceği de aktarıldı.

Sezon başından bu yana Aston Villa forması ile 39 maça çıkan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

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Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo sakatlandı! Galatasaray'a şok
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