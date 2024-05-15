Son dakika haberleri: Galatasaray, Kerem Demirbay için kararını verdi!

Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, şampiyonluğu koşan sarı kırmızılılarda gösterdiği başarılı performansla takıma büyük katkı yaptı.

AL SHABAB, KEREM'İ İSTİYOR

Galatasaray'ın 2026 Haziran ayın sonuna kadar sözleşme imzaladığı Almanya doğumlu Türk oyuncuya, Suudi Arabistan'dan talip var. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TAKIM KAPTANLARINDAN BİRİ OLACAK

Ancak teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi Kerem Demirbay'ın performansından çok memnun ve tecrübeli oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Sports Digital'in haberine göre, Okan Buruk, 30 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon takım kaptanlarından biri yapmayı düşünüyor.

Yıldız futbolcunun sezon başında takıma dahil olmasına rağmen kısa sürede hem taraftarlar hem takım arkadaşları tarafından sevilmesi ve saygı görmesinin de Buruk'un kararında etkiliği olduğu kaydedildi.

AL SHABAB, GALATASARAY'DAN ÖNCE DE TEKLİF YAPMIŞ

Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın, Galatasaray'a transfer olmadan önce de Kerem Demirbay'a transfer teklifinde bulunduğu, yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten teklif yapınca tercihini Süper Lig'den yana kullandığı ortaya çıktı.

KEREM, GALATASARAY'DA MUTLU

Bu sezon sarı kırmılızı formayla 41 maçta 7 go ve 7 asistlik bir performans sergileyen Kerem Demirbay ise Galatasaray'da forma giymekten mutlu. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.