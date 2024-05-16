Arda atar 100’ümüz güler

Real Madrid'de ilk yılında ilk şampiyonluğuna ulaşan Arda Güler, performansıyla gururlandırmaya devam ediyor. 5-0 kazanılan Alaves mücadelesinde ağları havalandırarak yine futboluyla gözlerin pasını silen milli futbolcu, sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle kaçırdığı 17 maçın acısını çıkarıyor.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 'Zamanı geldiğinde oynayacak' diyerek sabır istediği yetenekli futbolcu, forma giydiği 9 karşılaşmada rakiplerine 11 şut çekti.
FENERBAHÇE'DEKİ KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ
Çerçeveyi 4 kez bulmayı başaran 19 yaşındaki oyuncu, tamamında fileleri havalandırdı ve %100 başarı sağladı. Son 4 maçta ağları 3 kez sarsan Real Madridli futbolcu, gol sayısını da 4'e çıkardı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 müsabakada aynı gol sayısına ulaşan genç yıldız, daha az oynayarak lig kariyerinin rekorunu egale etti.
Ayrıca bu sezon La Liga'da her 71 dakikada bir rakip fileleri bularak en sık gol atan oyuncu durumunda bulunuyor.
'TOP ONA AŞIK'
REAL
Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası Arda'ya övgü yağdırdı. Genç oyuncunun takım tarafından çok sevildiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Burada olduğu için çok mutluyuz. Gol atmak için doğuştan yeteneği var. İstemese de gol atıyor çünkü top ona aşık. Gelecekte de bizimle olacak"
diye konuştu.
GOL SEVİNCİ MODA OLDU
Manchester
United dün Premier Lig'de Newcastle United'ı 3-2 mağlup ederken, ManU'nun 2. golünü atan Amad Diallo'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat forvet, golünün ardından Arda Güler'le özdeşleşen sevinci yaptı. Sağ elini kalbine götüren yıldız futbolcu, sol işaret parmağını da havaya kaldırdı. Arda bu sevincinin anlamı sorulduğunda "Tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum"
demişti.
ANALİZ
BÜLENT TİMURLENK
Ancelotti'den Montella'ya asist
Gözbebeği
olduğun kulüptesin, forman garanti, kendini ispat etmişsin, tribünlerde sonsuz kredin var. Buna 'konfor alanı' derler. Kulübün adı Real Madrid olunca kapıyı iki kere çalmaz. Doğrusu bir başka Avrupa kulübü olsaydı Arda'nın, Fenerbahçe ile ayrılığına erken derdim. Real'in kapısından girmek mühim ama kendini ispat etmek, bakın işte o çok zor.
Üstelik önce ameliyat gerektiren bir sakatlık, ardından bir sakatlık daha. Sezon açıldığında yeteneğinize hayran kalanlara revirden çıkamadığınızdan kendinizi gösteremiyorsunuz. İşte burada devreye karakter giriyor. Arda genç yaşında vazgeçmeyen, salondaki tüm çalışmalarını eksiksiz yapan bir beyne sahip. Sezon finalini olabildiğince iyi yapıyor. Doğrusu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyordum. Ama torunları Arda forması giyen Carlo Ancelotti, "Seneye bizimle kalacak" diyerek bu kapıyı kapatırken bence genç yıldızımızın EURO 2024 performansının da artmasını sağladı. Son maçlarda aldığı süreler olmasa Montella onu kulübede tutabilirdi.
Ama şimdi Hakan Çalhanoğlu ile tahtaya yazıp ardından 3. adamını belirler.