Arda atar 100’ümüz güler

Real Madrid'de ilk yılında ilk şampiyonluğuna ulaşan Arda Güler, performansıyla gururlandırmaya devam ediyor.Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 'Zamanı geldiğinde oynayacak' diyerek sabır istediği yetenekli futbolcu, forma giydiği 9 karşılaşmada rakiplerine 11 şut çekti.Çerçeveyi 4 kez bulmayı başaran 19 yaşındaki oyuncu, tamamında fileleri havalandırdı ve %100 başarı sağladı. Son 4 maçta ağları 3 kez sarsan Real Madridli futbolcu, gol sayısını da 4'e çıkardı.Ayrıca bu sezon La Liga'da her 71 dakikada bir rakip fileleri bularak en sık gol atan oyuncu durumunda bulunuyor.Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası Arda'ya övgü yağdırdı. Genç oyuncunun takım tarafından çok sevildiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.United dün Premier Lig'de Newcastle United'ı 3-2 mağlup ederken, ManU'nun 2. golünü atan Amad Diallo'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat forvet, golünün ardından Arda Güler'le özdeşleşen sevinci yaptı. Sağ elini kalbine götüren yıldız futbolcu, sol işaret parmağını da havaya kaldırdı. Arda bu sevincinin anlamı sorulduğundademişti.BÜLENT TİMURLENKAncelotti'den Montella'ya asistolduğun kulüptesin, forman garanti, kendini ispat etmişsin, tribünlerde sonsuz kredin var. Buna 'konfor alanı' derler. Kulübün adı Real Madrid olunca kapıyı iki kere çalmaz. Doğrusu bir başka Avrupa kulübü olsaydı Arda'nın, Fenerbahçe ile ayrılığına erken derdim.Üstelik önce ameliyat gerektiren bir sakatlık, ardından bir sakatlık daha. Sezon açıldığında yeteneğinize hayran kalanlara revirden çıkamadığınızdan kendinizi gösteremiyorsunuz. İşte burada devreye karakter giriyor. Arda genç yaşında vazgeçmeyen, salondaki tüm çalışmalarını eksiksiz yapan bir beyne sahip. Sezon finalini olabildiğince iyi yapıyor. Doğrusu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyordum. Ama torunları Arda forması giyen Carlo Ancelotti, "Seneye bizimle kalacak" diyerek bu kapıyı kapatırken bence genç yıldızımızın EURO 2024 performansının da artmasını sağladı.Ama şimdi Hakan Çalhanoğlu ile tahtaya yazıp ardından 3. adamını belirler.