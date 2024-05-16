Kenan Yıldız’dan flaş itiraflar! İdolünü açıkladı...

"EN BÜYÜK HAYALİM BALLON D'OR KAZANMAK"

"En büyük hayalim hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der."

GALATASARAY SÖZLERİ!

"Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan."