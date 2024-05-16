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Giriş Tarihi: 16.5.2024 16:35

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan forvet hattına Yaremchuk hamlesi!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzonspor’dan forvet hattına Yaremchuk hamlesi!

Son dakika haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Trabzonspor, bonservisi Club Brugge takımında olan Yaremchuk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, bonservisi Club Brugge takımında olan Yaremchuk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bordo-mavili ekip, Ukraynalı golcüyü gelecek sezon için kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Onuachu için Southampton'un 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep etmesi sonrası yeni arayışlara geçen Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Draguş ve Roman Yaremchuk ile forvet hattını tamamlamak istiyor.

Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı forvet, çıktığı 28 maçta 4 gol kaydetti.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan forvet hattına Yaremchuk hamlesi!
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