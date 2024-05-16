Son dakika haberi: Usta yazardan flaş Arda Güler sözleri! "Ancelotti’den Montella’ya asist"

SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk; Arda Güler - Carlo Ancelotti - Vincenzo Montella üçgeni ile ilgili önemli konulara değindi. İşte Timurlenk'in o yazısı...
"TRİBÜNLERDE SONSUZ KREDİN VAR"
Gözbebeği olduğun kulüptesin, forman garanti, kendini ispat etmişsin, tribünlerde sonsuz kredin var. Buna 'konfor alanı' derler. Kulübün adı Real Madrid olunca kapıyı iki kere çalmaz. Doğrusu bir başka Avrupa kulübü olsaydı Arda'nın, Fenerbahçe ile ayrılığına erken derdim.
Real'in kapısından girmek mühim ama kendini ispat etmek, bakın işte o çok zor. Üstelik önce ameliyat gerektiren bir sakatlık, ardından bir sakatlık daha. Sezon açıldığında yeteneğinize hayran kalanlara revirden çıkamadığınızdan kendinizi gösteremiyorsunuz. İşte burada devreye karakter giriyor. Arda genç yaşında vazgeçmeyen, salondaki tüm çalışmalarını eksiksiz yapan bir beyne sahip. Sezon finalini olabildiğince iyi yapıyor. Doğrusu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyordum.
Ama torunları Arda forması giyen Carlo Ancelotti, "Seneye bizimle kalacak" diyerek bu kapıyı kapatırken bence genç yıldızımızın EURO 2024 performansının da artmasını sağladı. Son maçlarda aldığı süreler olmasa Montella onu kulübede tutabilirdi. Ama şimdi Hakan Çalhanoğlu ile tahtaya yazıp ardından 3. adamını belirler.