Son dakika haberi: Usta yazardan flaş Arda Güler sözleri! "Ancelotti’den Montella’ya asist"

Real'in kapısından girmek mühim ama kendini ispat etmek, bakın işte o çok zor. Üstelik önce ameliyat gerektiren bir sakatlık, ardından bir sakatlık daha. Sezon açıldığında yeteneğinize hayran kalanlara revirden çıkamadığınızdan kendinizi gösteremiyorsunuz. İşte burada devreye karakter giriyor. Arda genç yaşında vazgeçmeyen, salondaki tüm çalışmalarını eksiksiz yapan bir beyne sahip. Sezon finalini olabildiğince iyi yapıyor. Doğrusu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyordum.