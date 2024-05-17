Manuel seçim kardeşler!

Süper Lig'de 37. hafta hakemleri açıklandı. Şampiyonu belirlemesi açısından büyük önem taşıyan pazar günkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
36 yaşındaki Bursa bölgesi hakeminin yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de düdük çalan Kardeşler,
daha önce ise 8 Mayıs 2022'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmayı yönetmişti. Bu sezon Süper Lig'de 20 müsabakaya çıkan FIFA kokartlı hakem, Kanarya'nın 5, Aslan'ın 4 maçını yönetti.
İki takım da birbirleriyle oynadıkları (0-0) maç haricindekileri kazandı.