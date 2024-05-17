Manuel seçim kardeşler!

Süper Lig'de 37. hafta hakemleri açıklandı. Şampiyonu belirlemesi açısından büyük önem taşıyan pazar günkü36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemininSezonun ilk yarısındadaha önce ise 8 Mayıs 2022'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmayı yönetmişti.İki takım da birbirleriyle oynadıkları (0-0) maç haricindekileri kazandı.