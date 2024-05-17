Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da 4 yıldız için seçim bekleniyor
Giriş Tarihi: 17.5.2024 14:12

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da 4 yıldız için seçim bekleniyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da 4 yıldız için seçim bekleniyor

Fenerbahçe’nin 4 yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Szyamsnki, İsmail Yüksek ve Oosterwolde için Avrupa’dan birçok takım kolları sıvadı. Ancak bunun için, Sarı-lacivertliler'de yapılacak Seçimli Genel Kurul bekleniyor. Seçilecek yeni başkanın masasında çok sayıda teklif olacak…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın karşısında geride kalan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Avrupa devleri, takımın 4 yıldızına gözü dikti. Fakat söz konusu kulüpler sarı-lacivertli ekibin başkanlık seçimini bekliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu çok sayıda kulüp takip etse de en ciddi ilgilenen ekip Arsenal. Szyamsnki'ye Tottenham ve Leverkusen'in yoğun ilgisi var. Napoli, hem İsmail Yüksek hem de Oosterwolde'nin peşinde. İsmail için ayrıca Lyon ve Stuttgart da devrede.

Fenerbahçe'nin 4 yıldızı da transfer döneminin gözdesi olacak gibi görünüyor. Bu oyunculara talip olan kulüplerin ana hedefi, EURO 2024 öncesi erken hamle yaparak anlaşma sağlamak. Ancak harekete geçmek için, Fenerbahçe'de yapılacak olan Seçimli Genel Kurul bekleniyor. Oyuncuların satışıyla ilgili kararı, seçilecek yeni yönetim verecek. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da 4 yıldız için seçim bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA