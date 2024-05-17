SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da 4 yıldız için seçim bekleniyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın karşısında geride kalan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Avrupa devleri, takımın 4 yıldızına gözü dikti. Fakat söz konusu kulüpler sarı-lacivertli ekibin başkanlık seçimini bekliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu çok sayıda kulüp takip etse de en ciddi ilgilenen ekip Arsenal. Szyamsnki'ye Tottenham ve Leverkusen'in yoğun ilgisi var. Napoli, hem İsmail Yüksek hem de Oosterwolde'nin peşinde. İsmail için ayrıca Lyon ve Stuttgart da devrede.

Fenerbahçe'nin 4 yıldızı da transfer döneminin gözdesi olacak gibi görünüyor. Bu oyunculara talip olan kulüplerin ana hedefi, EURO 2024 öncesi erken hamle yaparak anlaşma sağlamak. Ancak harekete geçmek için, Fenerbahçe'de yapılacak olan Seçimli Genel Kurul bekleniyor. Oyuncuların satışıyla ilgili kararı, seçilecek yeni yönetim verecek. (Fanatik)