SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun’a Çin’den teklif geldi

Bundesliga 2'de SV Darmstadt 98'de 27 golle gol kralı olduktan sonra 2021'de Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Serdar Dursun'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te geçiren ve devre arası yeniden Fenerbahçe'ye dönen 32 yaşındaki golcü EURO 2024 öncesi geleceği ile ilgili kararı vermek istiyor. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 33 maçta 15 gol atan Serdar Dursun ikinci sezon çok fazla forma şansı bulamamış 26 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu. Serdar Dursun aynı sezon Uluslar Ligi'nde 6 maçta 4 gol atarak ay-yıldızlı formayla iyi bir performans sergilemişti.

Serdar Dursun bu sezonun başında ise Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitti. 22 Süper Lig maçına çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol atmayı başarmıştı. Serdar Dursun ayrıca Türkiye Kupası'nda 2 maçta 3 gol atmıştı. Devre arası İsmail Kartal'ın isteğiyle Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri döndü. Geride kalan 8 haftada ancak forma şansı bulan deneyimli golcü 2 gol atmayı başardı Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Dursun'a Çin ekibi Henan FC, 3 yıllık bir teklifte bulundu. EURO 24'te Ay-Yıldızlı formayı giymeyi hayal eden golcü oyuncu, turnuva öncesinde geleceğiyle ilgili karar vermek istiyor. (Fanatik)

