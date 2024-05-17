SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın’da pazarlık zamanı

125 BİN TL'YE DERBİ BİLETİ

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi için çıkan biletler 4 saniyede tükendi. Stadın büyük bölümünü kombine biletli seyircilerine ayıran ve az sayıdaki bileti satışa çıkaran sarı-kırmızılı kulüp bin 300 ile 30 bin TL arasında fiyatlarla biletleri kısa süre içinde tüketti. Ancak az sayıdaki bilet, karaborsadaki fiyatlarla rekor seviyeye geldi. Pazar günü 19.00'da başlayacak maç için VIP bölümdeki biletler için tam 125 bin TL isteniyor.

Yönetim, maç günü gelirlerinde ise bir rekor bekliyor. 24. şampiyonluğun ilan edilmesi ihtimali bulunan karşılaşma için gözler de GS Store'da olacak. Yönetim, GS Store'da tarihi satış ile kasayı doldurmanın hedefinde. G.Saray taraftarı ise tribünlerde görsel bir şölen yapacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler yapılacak koreografi için yoğun bir hazırlık dönemi içine girerken, binlerce kişinin yapım aşamasında görev aldığı öğrenildi.