SON DAKİKA HABERİ: İsrail’i turnuvalardan atalım

FIFA'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen 74. Genel Kongresi'nde futbolun geleceği ile ilgili kararlar alınırken İsrail'in, Filistin'deki zulmü de gündeme geldi. Toplantının yapıldığı binanın dışında İsrail'e karşı protestolar düzenlenirken bu ülkeye yönelik sportif bir ceza verilmesi konuşuldu. Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Salman Bin İbrahim Al-Khalifa, İsrail'in Gazze'deki insanlık soykırımı nedeniyle FIFA'dan atılmasını önerdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında Rus kulüp ve sporcularının UEFA başta olmak üzere diğer branşlarda turnuva dışında bırakıldığı hatırlatılan toplantıda, aynı durumun İsrail'e de uygulanması gerektiği belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in İsrail takımlarına ceza vermek için üyelerle fikir alışverişinde bulunduğu, organizasyonlardan men cezası verilmesi için de büyük destek gördüğü öğrenildi.