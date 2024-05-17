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Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:31 Son Güncelleme: 17.5.2024 11:02

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Yaremchuk

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Yaremchuk

Paul Onuachu’nun transferinde yüksek maliyet nedeniyle beklemeye geçen Trabzonspor yönetimi, Ukraynalı yıldız golcü Roman Yaremchuk'u listesine ekledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Onuachu'nun takımda kalması için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Southampton'un 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine Bordo-Mavililer alternatif isimlerle temaslara başladı.

Fırtına'nın forvet listesine giren son isim ise Roman Yaremchuk oldu. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Club Brugge ile temasa geçmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak forma giyen 1.91 metre boyundaki oyuncu, bu sezon 32 maçta 8 gol atmayı başardı.

BERAT ÖZDEMİR 11'E DÖNÜYOR
Bu arada Üçüncülük yarışı adına büyük önem taşıyan maçta yarın Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor galibiyete şartlandı. Rakibi analiz edip oyun planını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbulspor'u 3-0 yenen kadroda pek fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Deneyimli hocanın sadece cezası biten Berat Özdemir'i yeniden 11'de dahil edeceği öğrenildi. Bu durumda Fountas veya Pepe, kulübeye çekilecek.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Yaremchuk
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