SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Yaremchuk

Fırtına'nın forvet listesine giren son isim ise Roman Yaremchuk oldu. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Club Brugge ile temasa geçmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak forma giyen 1.91 metre boyundaki oyuncu, bu sezon 32 maçta 8 gol atmayı başardı.