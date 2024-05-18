SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Al-Musrati krizi!

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Al Musrati konusunda da yönetim ile teknik heyet arasında bir çıkmaz yaşanıyor. Beşiktaş, prestij maçı öncesi eksiklerine kavuştu. Rashica ve Colley oynayabilecek duruma geldi.

Genç golcü Semih ve performansı hayal kırıklığı yaratan Al Musrati'nin cezası bitti. Libyalı oyuncu konusunda handikap var. Teknik ekip, tarihin en pahalı transferini kenarda oturtmak istiyor. Yönetim ise bu durumdan rahatsız. Serdar Topraktepe; iki arada, bir derede kalmış durumda. (Fanatik)

