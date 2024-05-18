Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Al-Musrati krizi!
Giriş Tarihi: 18.5.2024 12:55

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Al-Musrati krizi!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Al-Musrati krizi!

Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Al Musrati konusunda yönetim ile teknik heyet arasında bir çıkmaz yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Al Musrati konusunda da yönetim ile teknik heyet arasında bir çıkmaz yaşanıyor. Beşiktaş, prestij maçı öncesi eksiklerine kavuştu. Rashica ve Colley oynayabilecek duruma geldi.

Genç golcü Semih ve performansı hayal kırıklığı yaratan Al Musrati'nin cezası bitti. Libyalı oyuncu konusunda handikap var. Teknik ekip, tarihin en pahalı transferini kenarda oturtmak istiyor. Yönetim ise bu durumdan rahatsız. Serdar Topraktepe; iki arada, bir derede kalmış durumda. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Al-Musrati krizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA