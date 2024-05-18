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Giriş Tarihi: 18.5.2024 09:04 Son Güncelleme: 18.5.2024 09:52

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbide zor kararı

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk’un derbide zor kararı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Abdülkerim yerine Sanchez’e şans verecek. Tecrübeli teknik adam, Kerem Demirbay-Berkan değişimi için ise beklemede...

Teknik direktör Okan Buruk, derbide kadrosunda değişiklik yapma kararı aldı. Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez görev alacak. Fenerbahçe karşısında Muslera'nın önünde Kaan-Nelsson-Sanchez- Köhn dörtlüsü olacak.

Orta sahada Torreira'yı tamamlayacak isim ise henüz netleşmedi. Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında tercih yapılacak. Derbide hücum hattı değişmeyecek. Sağda Ziyech, solda Barış Alper, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi gol arayacak.

KAMP YOK, PRİM VAR
Bu arada Fatih Karagümrük galibiyeti sonrasında iki gün izin yapan G.Saray, çarşamba Florya'da toplandı. Perşembe gününden itibaren ise tesislerin kapısı dış dünyaya kapatıldı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını strese sokmak istemediği için Fenerbahçe'ye özel kamp uygulamayacak. Galibiyete prim sözü veren yönetim, oyuncuların motivasyonunu bozmamak için Süper Kupa kutlaması organize etmedi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbide zor kararı
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