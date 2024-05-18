SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Uğurcan Çakır’a kolaylık

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonu ayrılma ihtimali yüksek. Menajer değişikliğine giden tecrübeli file bekçisi için henüz kulübe teklif gelmedi ancak menajeri, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle temas halinde.

Yönetim de aldığı karar doğrultusunda sezon sonunda 28 yaşındaki eldiveni isteyen bir ekip olması durumunda değerlendirme kararı aldı. Başkan Ertuğrul Doğan daha önce "Kendisine söz verdik, iyi bir teklif gelirse kolaylık sağlayacağız" demişti.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Kariyeri için en doğru tercihi yapmak isteyen ve bu nedenle şartları değerlendirecek olan kaptanın menajeri de farklı takımlarla görüşme yaptığını doğruladı. Artık yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Uğurcan ile ilgili sezonun bitimiyle önemli gelişmeler yaşanabilir.