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Giriş Tarihi: 19.5.2024

Alex: Hazır mısın Antalya, geliyorum!

Alex: Hazır mısın Antalya, geliyorum!
Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi. Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlatan Evren, "Alex'in yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Ligin bitiminin ardından imza töreni düzenleyeceğiz. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim" yorumunda bulundu. Alex de sosyal medya hesabından Antalyaspor formasıyla bir mesaj paylaşıp "Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum! Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum" ifadesini kullandı.
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Alex: Hazır mısın Antalya, geliyorum!
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