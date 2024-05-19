Alex: Hazır mısın Antalya, geliyorum!

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi. Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlatan Evren,Ligin bitiminin ardından imza töreni düzenleyeceğiz. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim" yorumunda bulundu. Alex de sosyal medya hesabından Antalyaspor formasıyla bir mesaj paylaşıpifadesini kullandı.