Jesus: En iyi isimler Arabistan’da oynasın!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus, geleceğine dair açıklamada bulundu. Yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Portekizli teknik adam, kısa vadede ülkesine dönmeye niyeti olmadığını söyleyerek, "Al Hilal'de kalmayabilirim ama Portekiz'e dönmem pek olası değil. Birkaç yıl daha uzakta kalmaya hazırım"
dedi. Portekizli oyunculara Suudi Arabistan'a transfer çağrısında bulunan 69 yaşındaki hoca, "En iyi oyuncular Suudi Arabistan'a gelmeli, özellikle de büyük takımlara"
sözlerini kullandı. 2022- 23 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Jesus, temmuzda Al Hilal'in başına geçmişti.