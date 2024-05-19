Jose Mourinho ve Di Maria bombası!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın "Hoca kararını sezon bitince vereceğiz" sözlerinin hemen ardından, İkinci başkan Hüseyin Yücel, teknik adam ve transferler konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yücel, "1 ay önce Jose Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir.
Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Kendisiyle anlaşırsak Quaresma'nın da ekibinde yer almasını önereceğiz. Kulübe mali yük oluşturmayacak, sponsorlarla halledeceğiz. Angel Di Maria ile görüşüyoruz. İki hafta sonra Portekiz'de lig bitiyor. Tekliflere açık olduğunu söyledi"
dedi.