Jose Mourinho ve Di Maria bombası!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın "Hoca kararını sezon bitince vereceğiz" sözlerinin hemen ardından, İkinci başkan Hüseyin Yücel, teknik adam ve transferler konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yücel,Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Kendisiyle anlaşırsak Quaresma'nın da ekibinde yer almasını önereceğiz. Kulübe mali yük oluşturmayacak, sponsorlarla halledeceğiz.dedi.