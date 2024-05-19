Nefes kesen maçta Kayseri ligde kaldı

Alt tarafın kritik mücadelesinde Mondihome Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kalarak bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. 33'te Carlos Mane ile öne geçen sarı-kırmızılılara, 36'da Soner Dikmen ile cevap veren konuk ekip 74'te N'Zonzi ile üstünlüğü sağladı. Ancak 77'de kazanılan penaltıda Mane bir kez daha sahne alıp 1 puanı kurtardı. Maçın 17. dakikasında hakem Halil Umut Meler, Nazon'a, Uğurcan'ın karnına yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı gösterdi.
Bu kartın ardından saha karıştı. Karara sinirlenen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, oyun alanına girmeye çalıştı. Emniyet güçleri, Çamlı'yı uzaklaştırırken karşılaşma yaklaşık 9 dakika durdu.