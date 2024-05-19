Nefes kesen maçta Kayseri ligde kaldı

Alt tarafın kritik mücadelesinde Mondihome Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kalarak bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. 33'te Carlos Mane ile öne geçen sarı-kırmızılılara, 36'da Soner Dikmen ile cevap veren konuk ekip 74'te N'Zonzi ile üstünlüğü sağladı. Ancak 77'de kazanılan penaltıda Mane bir kez daha sahne alıp 1 puanı kurtardı.Bu kartın ardından saha karıştı. Karara sinirlenen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, oyun alanına girmeye çalıştı.