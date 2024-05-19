ÖZEL | Necati Ateş'den derbi yorumu! "Icardi veya Ziyech derbiye damga vurabilir"

Trendyol Süper Lig'de Galatasary bugün evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, beraberlik alması ya da galip gelmesi durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecke.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş, bugün oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi görüşlerini dile getirdi. İki takımın da avantaj ve dezavantajlarını yorumlayan Necati Ateş, Galatasaray'ın galibiyete bir adım daha yakın olduğunu ifade etti. İşte Necati Ateş'in derbi için söyledikleri...
"MAÇI KAZANANDAN DAHA ÖNEMLİSİ..."
Galatasaray kendi evinde oynuyor muhteşem bir taraftar coşkusuyla oynayacak. Herkes şampiyonluğu galibiyetle kazanmak isteyecektir. Türkiye'nin en büyük derbilerinden bir tanesi. Fenerbahçe için tek amaç bu derbiyi kazanıp taraftarını mutlu etmek bunun dışında somut bir şey kalmadı. Fenerbahçe bu derbiye çok üst düzey hazırlanacaktır. 6 puanlık bir fark var. Moral ve motivasyon olarak çok iyi bir Galatasaray olacak. Ben Galatasaray'ın bu maçı kazanarak dokuz puanlık fark ile şampiyonluk turu atacağını düşünüyorum.
"BU TARZ MAÇLARI ÇOK İYİ OYNAR GALATASARAY"
"Galatasaray daha kompakt bir takım antrenörü de oyuncularla iletişim anlamında daha başarılı. Galatasaray camiası aile ortamını mayıs ayı geldiği zaman oluşturabilir, bu her zaman böyle oldu. Ben de uzun yıllar oynadım ve sayısız kupaları kaldırdım. Bu tarz maçları çok iyi oynar Galatasaray. 20'ye yakın final maçı oynayan Galatasaray yüzde seksenini kazanmıştır. Böyle bir sürece geldikten sonra Galatasaray ile mücadele etmek her zaman daha zor olur."
"UEFA KUPASI KAZANMIŞ BİR KULÜBÜN DİNAMİKLERİNİ İY BİLİYOR"
"Okan hoca muhteşem bir 2 sene geçirdi. UEFA kupası kazanmış kulübün dinamiklerini de biliyor. Aile gibi oldular. Geçmişte Galatasaray'ın başarılarına baktığımız zaman aile faktörü her zaman çok önemli bir rol oynamıştır. Dursun Özbek, Erdem Timur teknik heyet futbolcu kadrosu muhteşem taraftarı her şeyiyle bir aile oldu Galatasaray. Başarıyı tek bir kişi üzerinden yorumlamak doğru olmaz. Fenerbahçe çok çalkantılı bir dönem geçiriyor ve bu süreci iyi yönetemediler."
"Kimileri Fenerbahçe çok yüksek puan topladı bu bir başarıdır diyor ama hiçbir zaman ikincilik başarı değildir. Galatasaray ve Beşiktaş için de 2. olmak başarı değildir. İkinciliği başarı olarak gören varsa onlar için bu başarıdır. Onlar da ikinciliği başarı olarak görmüyordur diye düşünüyorum. İkincileri kimse hatırlamıyor."
"ICARDI VE ZIYECH MAÇA DAMGA VURABİLİR"
Icardi, Hakim Ziyech maça damga vurabilir. İsmail yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin olmayışı Fenerbahçe'yi çok olumsuz etkiler. Ben İsmail Yükse'i çok beğeniyorum. Bir takım için çok özel bir oyuncu dinamik mücadele gücü yüksek çok fazla top çalıyor bir çok pozisyonda ayakta kalan bir futbolcu. İrfan Çan Kahveci de bu sene çok formda milli takımın da ona ihtiyacı var. Galatasaray'da ise her oyuncu çok çok formda. Okan hocanın başarıları bizi de mutlu ediyor benim abimdir arkadaşımdır. Artık şampiyonlar Ligi'nde bu mutluluğumuzu sürdürmek isteriz. Fenerbahçe bizi Avrupa'da bu sene çok iyi temsil etti."
"Bu sene takımların değil de başkanların daha ön planda olduğu birlik oldu bu kaos'un ve gerilimin önümüzdeki sene sondanmasını istiyorum Beşiktaş ve Trabzonspor'da güçlenecek daha renkli bir lig olacaktır."
"MAALESEF MOURINHO'YU BİLR TARTIŞAN BİR ÜLKEYİZ"
"Mourinho da çok heyecanlı bir teknik adam. Ülkemiz için çok önemli bir değer olur. Nabzı yükseltir mi düşürür mü bilmiyorum bilmiyorum ama çok renk katacaktır. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi. Maalesef biz Moruniho'yu bile tartışan bir ülkeyiz."
"Elinde iki tane böyle yetenekli forvet oyuncu varsa ikisini birden sahada oynatman ve katkı alabilmen lazım teknik direktörlük böyle bir şeydir. Birisini oynatıp diğerini oturtmak kolaya kaçmak olur. Basite indirgemek doğru olmaz. Bir noktaya kadar çok iyi geldiler. Teknik direktörlük özel oyuncuları bir arada oynatabilmektir. Fred, Szymanski, Ferdi, Tadic bu oyuncular tartışılmaya kapalı oyuncular. Millî takıma 4-5 tane oyuncu veren bir takım Fenerbahçe. Kupa maçına çıkmamalar falan ben doğru yönetildiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Bu durumlar Fenerbahçe'ye zarar verdi.
"Koskoca Fenerbahçe Kulübü'nün sadece Galatasaray maçına odaklı olması ve konuşması neden kaybettiğini gözler önüne seriyor. Fenerbahçe'nin konferans Ligi'nde elendiği Olympiakos, Ligde dördüncü oluyor biz oynadığımız her maçta yendik olimpiyakos. Kupadan ettik, ligde yendik her yerde yendik. O yüzden artık Avrupa'da söz ettirmemiz lazım."