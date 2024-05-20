Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

Sarı-Kırmızılı kulüpte 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle yaşananlarla ilgili adli süreci başlattı.

Aday yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada bulunan Süheyl Batum "Dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak Ali Koç ve ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Ali Koç ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Galatasaray asla sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.