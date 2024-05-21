Komşu’nun 19 Mayıs hazımsızlığı

F.Bahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk fotoğraflı kutlama nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Yunan kulübü, 30 yaşındaki futbolcudan paylaşımını kaldırmasını istedi. Milli oyuncu, buna olumsuz yanıt verince, "Seni korumak için lig maçı kadrosuna almayacağız. Kupa maçı daha önemli"
açıklamasıyla karşı karşıya kaldı.
Önceki gün oynanan Olympiakos karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Samet de "Madem öyle ben de kupa maçında oynamak istemiyorum"
restini çekti. Oyuncunun İstanbul'a dönmesi bekleniyor.