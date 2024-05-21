SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Konyaspor’dan prim kararı!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Hem şampiyonluk hem de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maç öncesi Konyaspor yönetimi harekete geçti. Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp ligde kalma şansını son maça bırakan Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı açıklamalarda bulundu. Çamdalı, ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçından iyi bir sonuç olarak ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirtti.

Maçı 11'e 11 tamamlamanın kendileri için daha avantajlı olabileceğini ifade eden Çamdalı, "Galatasaray maçı önemli. İstediğimiz puanları alıp, ligi bir şekilde garantiler, yeni sezona hazırlanırız. Galatasaray maçı var. Aynı şekilde, bu maça nasıl hazırlandıysak, aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Konyaspor'da bu kritik mücadele öncesi yönetim de harekete geçti. İç Anadolu ekibinde idareciler hafta içerisinde takıma yüksek bir ligde kalma primi duyurmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de son hafta öncesi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray, Konyaspor'a karşı en az 1 puan alması halinde rakibinin maçına bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak. Konyaspor'un da kümede kalmayı garantilemesi için en az 1 puana ihtiyacı bulunuyor. (Milliyet)