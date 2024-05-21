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Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:02

SON DAKİKA HABERLERİ: Kylian Mbappe gördüklerine inanamadı! "Arda Güler'i oynarken gördüğümde..."

SON DAKİKA HABERLERİ: Kylian Mbappe gördüklerine inanamadı! Arda Güler’i oynarken gördüğümde...

Real Madrid'de son haftalarda bolca forma şansı bulan ve bunu iyi değerlendiren Arda Güler, son oynanan Villarreal maçında attığı 2 golle adından bir kez söz ettirdi. Milli futbolcunun yükselen performansına Kylian Mbappe de kayıtsız kalamadı.

Real Madrid'in son haftalardaki parlayan yıldızı Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan ve EURO 2024'ten sonra eflatun-beyazlılara imza atması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İspanyol gazetesi Defensa Central'in haberine göre dün oynanan Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."

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SON DAKİKA HABERLERİ: Kylian Mbappe gördüklerine inanamadı! "Arda Güler'i oynarken gördüğümde..."
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