SON DAKİKA HABERLERİ: Kylian Mbappe gördüklerine inanamadı! "Arda Güler'i oynarken gördüğümde..."

Real Madrid'in son haftalardaki parlayan yıldızı Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan ve EURO 2024'ten sonra eflatun-beyazlılara imza atması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İspanyol gazetesi Defensa Central'in haberine göre dün oynanan Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."