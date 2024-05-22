Beşiktaş’ta hedef 2 dünya yıldızı! Di Maria ve Erik Lamela...

Gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, listenin ilk sırasına dünyaca ünlü futbolcu Angel Di Maria'yi koyarken Portekiz basını, Arjantinli yıldızla ile ilgili gelişmeleri sütunlarına taşıdı.

O Jogo'da yer alan haberde; teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüşen siyah-beyazlıların transferde de fark yaratmak için Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesi halinde Real Madrid'den öğrencisi olan 36 yaşındaki sağ kanadın, siyahbeyazlı formayı giyebileceği kaydedildi.

Di Maria ile Beşiktaş'ın yanı sıra ABD ve Arjantin kulüpleri de ilgileniyor. Ayrıca Benfica, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çaba sarf ediyor.

YENİDEN LAMELA

Beşiktaş hakkında bir iddia da İspanya'dan geldi. TYC Sports, siyah-beyazlıların Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Erik Lamela'ya teklif yapma hazırlığında olduğunu yazdı.

2021 yılında Tottenham'dan Sevilla'ya transfer olan Tangocu, bu sezon İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki sağ kanat, geçtiğimiz yaz da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak görüşmelerde ilerleme sağlanmamıştı.