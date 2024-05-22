Dublin’de milyarlık final!

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen, bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de kozlarını paylaşacak. Dublin Arena'da Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı final müsabakası TSİ 22.00'de başlayacak.
Dev finalde Almanya temsilcisi Leverkusen tarihindeki ikinci Avrupa zaferini kazanmak isterken, İtalyan ekibi Atalanta ise ilk kez bir Avrupa kupasını müzesine götürmek için mücadele verecek. Atalanta'nın takım değeri 348,6 milyon, Bayer Leverkusen'in ise 590 milyon Euro. Toplam 939 milyon Euro'luk dev mücadele TV8 ile Exxen'den yayınlanacak.