Dublin’de milyarlık final!

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen, bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de kozlarını paylaşacak.Dev finalde Almanya temsilcisi Leverkusen tarihindeki ikinci Avrupa zaferini kazanmak isterken, İtalyan ekibi Atalanta ise ilk kez bir Avrupa kupasını müzesine götürmek için mücadele verecek.