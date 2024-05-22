Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi yaşanıyor...

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Çağlar'ın, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali yükseldi. İspanyol Marca gazetesi, Çağlar Söyüncü'nün bonservisiyle transfer olabileceğini yazdı. .

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi, 6 aylık kiralama bedeli olarak Atletico Madrid'e 2 milyon euro ödeme yapmıştı. Sarı-lacivertli takım, bonservis için pazarlıklara başlayacağı belirtildi.