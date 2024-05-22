hummel Türkiye, Sivasspor’un giyim sponsoru Oldu

100. yılını geride bırakan dünyanın öncü spor giyim markalarından hummel, Türkiye'deki takım sporları kategorisinde yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. hummel, geçtiğimiz sezon 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un ardından 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında Sivasspor'un giyim sponsoru oldu. Beşiktaş'ın basketbol ve hentbol, Galatasaray'ın voleybol ve basketbol, Konyaspor'un futbol branşlarında daha önce sponsorlukları bulunan hummel Türkiye, CRS Spor iş birliği ile Süper Lig'de takım sporlarına yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

hummel'ın Türkiye ve Güney Bölge Ticari direktörü Emre Akaslan; "Geçtiğimiz dönem hem hummel'ın hem Cumhuriyetimizin 100. yılında, büyük başarı göstererek 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Samsunspor ile birlikte takım sporları sponsorluklarına geri döndüğümüzü duyurmuştuk. Türk sporuna olan yatırımlarımızın, tüketicilerimizden karşılık görmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Şimdi de; Sivas Kongresi'nin 105. yılında, Sivas'ın köklü tarihini, taraftarların tutkusunu sahaya yansıtmak için 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında forma sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz.

CRS Spor ve Mets Spor kurucusu Fazlıhan Carus, "Geçen sezon hummel ile iş birliğimizi Samsunspor sponsorluğu ile duyurmuştuk. Bu yıl ise Süper Lig takımlarından Sivasspor ile yeni bir sayfa daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.