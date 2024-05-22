İsmail Kartal: Allah’ın izniyle şampiyon olacağız!

"HER ŞEYE RAĞMEN 2-1 ÖNDEYDİK AMA HAKEM FACİASIYLA 2-2 BİTTİ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı oynadıkları maçta İrfan Can'ı sakatlık nedeniyle oyundan çıkardığını da anlatan Kartal, "Elenince moral bozukluğu yaşadık ve o durumda Sivas'a gittik.120 dakika futbol oynayan bir takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan ve İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleriyle rotasyon yapamadık, 120 dakika oynadılar. Herkes sağlıklıyken biz zaten yapabileceklerimizi yaptık. Sivas'ta da puan kaybettik, tamam beni eleştirin ama nedene bir bakın. Her şeye rağmen 2-1 öndeydik ama hakem faciasıyla 2-2 bitti. Her şey çok normal gibi konuşuyorlar, her şeyin sorumlusu benmişim gibi ama ben bunu kabul etmiyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da hakem hatalarından çok canının yandığını aktaran Kartal, "96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak. Biz başarısız olmamış olacağız bana göre" diye konuştu.

"KİNG, SAĞLIKLIYSA SANA TEK BAŞINA ÇIKAR MAÇ ALIR"

Yabancı kontenjanı dolayısıyla Ryan Kent'i listeye alamama tercihine de değinen Kartal, "Elimizde 15 kişi vardı ve 1 kişi kadrodan çıkacaktı. Kent'e Avrupa'dan ciddi teklifler geldi, Lazio da vardı. Biz King'i tutmak istiyorduk kadroda. Kent, 'Ben gitmek istemiyorum' dedi. Tercihimizi böyle yaptık. Sağlam bir King'i her zaman tercih ederim. Kent'in sonuçlandırmada sıkıntısı var. King sağlıklıysa sana tek başına çıkar maç alır. Şanssızlıktı listeyi açıkladıktan 4 gün sonra sakatlandı" şeklinde görüş belirtti.

"KRUNİC'İN GELMESİ İSMAİL'İ İKİ ADIM DAHA İLERİ TAŞIDI"

İsmail Kartal, devre arasındaki transfer sürecine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Lincoln Henrique 1 sene futbol oynamamıştı, bu bir risk. O saatten sonra onu dene bunu dene olmaz. Hazır oyuncularla, biz şampiyonluğa oynuyoruz. Lincoln'ü verelim görelim dedik. Crespo mu Krunic mi desek gelmeden önce hepimiz Krunic deriz. Geldi ikinci maç burada yuhalandı. İyi futbolcu, özgüven eksikliği var. Şu an aldığımızın üzerine satarız. Adamın Avrupa'da her yerde piyasası var. Lyon bizden 1 milyon fazla verdi ama 'Fenerbahçe'ye sözüm var diyerek' geldi. Şu an taraftarla elektriği tutmadı. 1-2 maç iyi oynasın her maç üzerine koyacağımı düşünüyorum. Krunic'in gelmesi İsmail'i iki adım daha ileri taşıdı."