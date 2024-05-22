Mario Balotelli’den veda paylaşımı!

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Kırmızı kart cezalısı olduğu için sezonun son haftasında forma giymeyecek olan 33 yaşındaki Balotelli, yaptığı paylaşımla Adana Demirspor'a veda etti. Balotelli, uçaktan yaptığı paylaşımında 'üzgün' emoji kullandı.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor'a gelen Balotelli, bir sezon takımda kalmış ve Sion'a transfer olmuştu. Balotelli, bu sezon başında Adana Demirspor'a geri dönmüştü. Yıldız oyuncu, 16 maçta 7 gol kaydetti.