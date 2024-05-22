Mario Balotelli’den veda paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor. Takımın yıldız oyuncularından Mario Balotelli, ligin bitimine son 1 hafta kala veda paylaşımı yaptı.
UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Kırmızı kart cezalısı olduğu için sezonun son haftasında forma giymeyecek olan 33 yaşındaki Balotelli, yaptığı paylaşımla Adana Demirspor'a veda etti. Balotelli, uçaktan yaptığı paylaşımında 'üzgün' emoji kullandı.
2021-22 sezonunda Adana Demirspor'a gelen Balotelli, bir sezon takımda kalmış ve Sion'a transfer olmuştu. Balotelli, bu sezon başında Adana Demirspor'a geri dönmüştü. Yıldız oyuncu, 16 maçta 7 gol kaydetti.