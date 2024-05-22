Mettmann’da oynayan Çağrı Karakuş BAE takımlarının gözdesi oldu

Türkiye'de Y.Malatyaspor, Tepecikspor ve Sinopspor takımlarında forma giyen 25 yaşındaki stoper Karakuş, 83 maçta 6 gol kaydederek önemli bir performans sergilemişti. Almanya'da Türkspor Augsburg ve Cronenberg SC takımlarında Oberliga liginde 33 maçta görev alan Çağrı Karakuş, bu maçlarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Çağrı Karakuş, Alman kulübünde kariyerine devam ederken, sakatlık dönemini atlatarak yeniden formuna kavuşmak için yoğun bir antrenman sürecinden geçti. Karakuş, "Sakatlığım sonrası toparlanmak için çok çalıştım. Antrenmanlar boyunca hem fiziksel olarak güçlendim hem de kendimi geliştirdim. Almanya'da oynadığım süre boyunca performansımı artırmak için çalışmaya devam ediyorum ve sonrasında da aynı kararlılıkla kendimi geliştirmeyi sürdüreceğim" dedi. Haziran ayında Mettmann ile sözleşmesi sona erecek olan Çağrı Karakuş, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Club FC Baniyas ve Kalba takımlarının radarında olduğu öğrenildi Almanya'da Mettmann takımında oynayan Çağrı Karakuş'un BAE takımlarının gözdesi oldu.