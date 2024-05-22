Roman Yaremchuk, Süper Lig devine! Takımından ayrılıyor

Hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, birçok ismi gündemine aldı. Listeye giren son oyuncu ise Roman Yaremchuk oldu. Şu anda kiralık olarak İspanya La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Ukraynalı forvet, sezon sonunda kulübü Club Brugge'a geri dönecek.



Mevcut takımında 2026 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki oyuncu, kulübüyle geleceği hakkında görüşecek. İki taraf arasında büyük bir ihtimalle ayrılık kararı çıkması bekleniyor. Böyle bir durumun yaşanması halinde ise devreye Bordo-Mavililer girecek.



36 MİLYON EURO ÖDENDİ

Oyuncuyla pazarlıklar devam ederken, ayrılık kararı çıkması halinde kulübüyle masaya oturulacak. Gelen haberlere göre Ukraynalı için Avrupa'nın 5 büyük liginden de talipler var. Fakat Fırtına, gelecek sezona hazır girmek ve zorluk yaşamamak adına bu transferi, sezon biter bitmez bitirmek istiyor.

Kariyerinde daha önce Gent, Dynamo Kiev ve Benfica gibi takımların formasını diyen deneyimli santrfora kariyeri boyunca 36 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.