Son dakika haberi: Beşiktaş’ta kupa için duble prim!

Beşiktaş'ta her şey Ziraat Türkiye Kupası'na endekslendi. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan Kartal, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın Trabzonspor'la oynayacağı dev finali kazanarak kupa hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

KUPAYA ÖZEL PRİM

Yönetim kurulu kritik müsabaka öncesi oyuncuların motivasyonu daha da artırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda kupa finaline özel prim belirledi. Kupanın kazanılması halinde oyunculara yüklü miktarda prim dağıtılacak. Primin maçtan önce açıklanacağı ve takıma hatırı sayılır bir ödeme yapılacağı öğrenildi.

Buna göre siyah-beyazlı futbolcular kupa şampiyonluğu halinde çifte kazanç elde edecek. Çünkü futbolcuların tamamının sözleşmesinde lig ve kupa şampiyonluğu için özel bonus maddeleri bulunuyor. Beşiktaşlı futbolcular kupayı kazanmaları durumunda hem yönetimin belirlediği primi hem de özel sözleşmelerinde bulunan bonusu ceplerine koyacak. Siyah-beyazlı yönetim, Ankaragücü ile oynanan yarı final maçlarından önce de özel prim açıkladı. Kupada finale yükselen futbolcular bu özel primi almaya hak kazanmıştı.