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Giriş Tarihi: 22.5.2024 11:54 Son Güncelleme: 22.5.2024 11:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş için karar verildi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de derbi zaferinin önemli isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş ile sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Mevcut başkan Ali Koç'un yapılacak seçimler sonrası görevine devam etmesi durumunda Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi.

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcu için sarı-lacivertli yönetim son kararı verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ: "FENERBAHÇE İLE PAZARLIK YAPMAM"

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Mert Hakan Yandaş'ın görüşmlerde, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" ifadelerini kullandığı belirtilirken bu tavrın Ali Koç'u oldukça mutlu ettiği aktarıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARNESİ

Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. 29 yşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi
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