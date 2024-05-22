Türkiye Kupası Finali’ni yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.