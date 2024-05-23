Atalanta yenilmezi yendi, kupayı aldı

UEFA Avrupa Ligi finalinden dün sürpriz bir sonuç çıktı. İrlanda'ın başkenti Dublin'deki dev mücadeledeİtalyan ekibinin üç golünü de Ademola Lookman kaydetti.olmayı başardı. Atalanta da tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanmış oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik direktörXabi Alonso'nun ise Leverkusen'in başında Avrupa şampiyonu olma hayalleri suya düştü.