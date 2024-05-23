Atalanta yenilmezi yendi, kupayı aldı

UEFA Avrupa Ligi finalinden dün sürpriz bir sonuç çıktı. İrlanda'ın başkenti Dublin'deki dev mücadelede Atalanta, bu sezon Bundesliga'da şampiyon olan ve hiçbir kulvarda mağlubiyet görmeyen, 51 maçtır kaybetmeyen Bayer Leverkusen'i 3-0'lık sonuçla devirerek mutlu sona ulaştı.
İtalyan ekibinin üç golünü de Ademola Lookman kaydetti. 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi finallerinde hat-trick yapan ilk oyuncu
olmayı başardı. Atalanta da tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanmış oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini de kariyerindeki ilk kupasını elde etti.
Xabi Alonso'nun ise Leverkusen'in başında Avrupa şampiyonu olma hayalleri suya düştü.