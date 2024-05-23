Bayer Leverkusen’in 51 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ekibi Atalanta, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu galibiyetle birlikte Atalanta, Bayer Leverkusen'in bu sezon tüm kulvarlarda elde ettiği 51 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

51 maç üst üste yenilmeyen Leverkusen, bu sezon Almanya Bundesliga'da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış, Almanya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmıştı. Alman temsilcisi, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırmıştı.



22 YIL SONRA YİNE FİNAL KAYBETTİ

Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa kupalarında final oynayan Bayer Leverkusen, üst üste ikinci kez finalde kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2001-2002 sezonunda Real Madrid'e karşı oynadığı final maçında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.



UEFA Avrupa Ligi'nde, 1987-1988 sezonunda finalde mücadele eden Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak tarihindeki ilk ve tek Avrupa kupasını kazanmıştı.