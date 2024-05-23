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Giriş Tarihi: 24.5.2024 00:54

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın listesi belli oldu

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde göreve gelecek yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. Aziz Yıldırım'ın listesindeki isimler belli oldu.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve Ömer Onan isimleri dikkat çekti. Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran'da gerçekleşecek.

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi:

ASİL

Mithat Yenigün
Mahmut Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Ekşioğlu
Mehmet İman
Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur

YEDEK

Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Engin Özturan
Kemal Fatih Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu
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