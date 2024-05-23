İlhan Palut: Kötü bir sezon geçirmedik ama daha iyisini yapabilirdik

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde bu haftaya kadar 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 50 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Kötü bir sezon geçirmediklerini fakat daha iyisini de yapmak istediklerini belirten İlhan Palut, "Hatayspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Haftalık rutin çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bir taktik antrenmanımız olacak. Ligin son maçı birçok takım için çok önemli. Bütün takımlar ciddi bir şekilde yerini alacaklar. Güzel maçlar olacak. Hatayspor maçında eksiklerimiz var. Gökhan Akkan ve Emirhan Topçu sezonu kapattı. Akintola, Gustavo ve Zeqiri cezalı oyuncularımız. İyi mücadele etmeye çalışacağız. Kötü bir sezon geçirmedik ama daha iyisini yapabilirdik. Ligin bitimine 6 hafta kala Avrupa'ya katılım düzeyindeydik. Bazı maçlardaki kırılma anları bizi bu hedefimizden ayırdı. Sezona başlarken böyle bir hedefimiz yoktu. Sezon içerisinde kendimize bu hedefi koyduk fakat olmadı. Fena bir sezon değildi. Gittiğimiz takımlarda belli bir oyun kültürümüz var. Bunu takımımıza oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımıza bu oyunu inandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Rizespor'da devam etmemesi için negatif bir düşünce içerisinde olmadığına vurgu yapan Palut, "12 bir alt lig oyuncusuyla çokça mücadele ettik. 16 tane transfer. Bunların birçoğu hiç bilinmeyen liglerden geldi. Bir gelişim kadrosu kurduk. Oyuncularım çok iyi performans sergiledi. Daha iyisini de yapabilirdik. Bazen tecrübe de burada önemli. 25.2 yaş ortalamasıyla oynadık. Sahada görev verdiğimiz oyuncuların yaş ortalaması. Ligin en genç takımıydık. Sezon başı konuştuğumuz hedeflere ulaştık. Sezon içerisinde çıtayı yükselttik. Son 3-4 maçta da buradan uzaklaştık. İlk adım attığımız günden beridir insanların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştık. Bugüne kadar artarak devam etti. Hep iyi de gitmedik. Kötü periyotlar da yaşadık. Şehrin bize olan inancı hiç sarsılmadı. Burada yönetim kurulumuzun da bize karşı pozitif bakışı var. Bu takıma olumlu bakış içerisindeyiz. Her şey olumlu gidiyor. Ben Rizespor için şu anda negatif bir şeyin olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.İlk sezondan büyük hedeflere ulaşmak istediklerini fakat ulaşamadıklarını ifade eden İlhan Palut, "Biz bu görüşmelere başlamadan 1 ay öncede Rizespor'un yakın geleceğini ve uzun vadedeki planlarını masaya yatırdık. Biz şöyle düşünmüyoruz imza atana kadar Rizespor'un geleceğini düşünmüyoruz. Zaten bu planlar yapılıyor. Son derece sıcak bir şehir. Büyük bir şehir değil ama doğasıyla insanların samimiyetiyle bana kendimi iyi hissettirdi. Son derece yeşil bir şehir. Son derece güzel mesire alanları var. Bu kadar stresli bir iş yaparken bizleri rehabilite edecek birçok alan var. Burada güzel anılar biriktiriyorum. Gerçekten ilk günden itibaren sevgi ve alakalarından dolayı minnettarım. Gönül isterdi ilk sezonumuzda büyük hedeflere ulaşalım. Biz bir basamak tırmanmadık. En üste çıkamadık" dedi.