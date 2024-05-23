Neymar, Fred ve Kerem Demirbay’a özel tablo

Ersan Kay İstanbul'a gelerek ise Fenerbahçe'den Fred ve Galatasaray'dan Kerem Demirbay'a yaptığı çalışmaları sundu. Aileleri ve kendilerini tualde gören Fred ve Kerem, ortaya çıkan eserler karşısında hem sevinç hem duygusal anlar yaşadılar. İki futbolcu da Ersan Kay'a güzel çalışmalar için teşekkür etti.