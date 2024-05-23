SON DAKİKA: PFDK cezaları açıklandı! Fenerbahçe’ye ceza yağdı

PFDK, Fenerbahçeli oyunculardan Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden OosterWolde'ye 1 maç ceza verdi.
İŞTE PFDK'nın verdiği cezalar:
Ali Koç: 90 gün hak mahrumiyeti, 780 Bin TL para cezası
Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 Bin TL para cezası
İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası
Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası
Ertuğrul Karanlık: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası
Emre Kartal: 1 yıl hak mahrumiyeti
Jayden Oosterwolde: 1 maç men, 39 Bin Tl para cezası