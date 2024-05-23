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Giriş Tarihi: 23.5.2024 22:40 Son Güncelleme: 23.5.2024 22:47

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıklandı! Fenerbahçe'ye ceza yağdı

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıklandı! Fenerbahçe’ye ceza yağdı

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından cezaları açıkladı.

PFDK, Fenerbahçeli oyunculardan Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden OosterWolde'ye 1 maç ceza verdi.

İŞTE PFDK'nın verdiği cezalar:

Ali Koç: 90 gün hak mahrumiyeti, 780 Bin TL para cezası

Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 Bin TL para cezası

İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası

Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası

Ertuğrul Karanlık: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası

Emre Kartal: 1 yıl hak mahrumiyeti

Jayden Oosterwolde: 1 maç men, 39 Bin Tl para cezası

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SON DAKİKA: PFDK cezaları açıklandı! Fenerbahçe'ye ceza yağdı
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