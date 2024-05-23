Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor "kader" maçına çıkacak

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme potasındaki yer alan Hatayspor, ligin son haftasında 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefleyen Hatayspor, müsabakayı kazanması halinde 41 puana ulaşacak. Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, Rizespor karşılamasında hanesine 3 puan yazdırması durumunda diğer maçlardaki sonucu bekleyecek. Akdeniz ekibinin kaderini, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarındaki skorlar belirleyecek. Atakaş Hatayspor, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 4 sezondur mücadele ediyor.

"HATAY HALKININ HAYATINA DOKUNMAK İÇİN BU SEZON SAHALARA ÇIKTIK"

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay halkı gibi kulübün de zorlu günlerden geçtiğini anlattı. Sezona başlarken ligin yükünü kaldırabilecek durumda olmadıklarını belirten Toksöz, "Hatayspor, deprem bölgesine gönderilen yardımlar gibiydi. İnsanları mutlu etmek için uğraştık. Hatay halkının hayatına dokunmak için bu sezon sahalara çıktık. Şehrimizde felaketi yaşayan, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ufak da olsa dokunabilmek için mücadele ettik" dedi.

Toksöz, sezon boyunca zorluklar yaşamalarına rağmen umutlarını kaybetmediklerini dile getirdi. Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların Rizespor maçına kenetlendiklerini vurgulayan Toksöz, şöyle devam etti:

"Rakibimizi küçümsemiyoruz. Çok değerli bir takım ancak oyuncularımızın sahada yüreğiyle oynayıp maçı kazanacağını düşünüyoruz. O çocukların hepsi genç ve umutları var. Umutları da Hatay halkına umut olmaktı. İnşallah umudumuz devam edecek. Diğer müsabakalara bakmaksızın kendi maçımızı kazanıp Hatay halkına, deprem felaketinin derin yaralar bıraktığı şehrimize yemyeşil bir çiçek gibi döneceğiz inşallah. Takımımız terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Hatay'daki kardeşlerimizin kalbi bizim için atacak. Biz de sahada onlar için savaşacağız. İnşallah umutları yitirtmeyeceğiz."

"RAKİPLERİMİZİN DE PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR"

Toksöz, rakiplerinin karşılaşacağı maçlara değinerek, şunları kaydetti:

"Rizespor karşısında galip gelmemiz Süper Lig'de kalmamıza yetmiyor. Rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Rakiplerimizin çıkacağı müsabakaların centilmence, adil şekilde oynanmasını istiyoruz. Bu önemli 3 maçta da (TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü) daha önce yaşadığımız hakem hataları ya da bir şaibenin oluşmamasını diliyoruz."