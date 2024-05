Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek camiaya ve spor kamuoyuna çok önemli mesajlar verdi.



Ezeli rekabette son gelinen noktanın kendisini çok rahatsız ettiğini söyleyen Özbek, görev süreleri içinde çok önemli işlere imza attıklarının altını çizdi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak olağan genel kurulda yeniden başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek, Milliyet'e konuştu.



İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:



"Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak her gün birçok kararı arkadaşlarımla birlikte veriyoruz. Kimi zaman bu kararların bir bölümü istediğimiz sonuçları yaratmasa da bu dönemde uykularımızı kaçıran bir kararımız, bir pişmanlığımız olmadı. Ben şuna inanıyorum; ne olursa olsun, bir insan huzur içinde yastığa başını koyabiliyorsa, orada her şey yolundadır. Bu açıdan bu dönemde başardıklarımızla çok şanslı olduğumu düşünüyorum."



"TÜRK FUTBOLUNDAN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"



"Galatasaray Spor Kulübü olarak, rekabetin bu noktaya çekilmemesi, kardeşin kardeşe düşman edilmemesi gerektiğini farklı zamanlarda, farklı ortamlarda, defalarca söyledik."



"Ama karşımızda bu rekabeti hakemlerin peşine düşmeye, onları rahatsız etmeye götüren bir kulüp başkanı var. Ben sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmadığını düşünüyorum. Bu tavırdaki insanların Türk Futbolu'ndan temizlenmesi gerekiyor."



"TFF BAŞKANI OLMA DÜŞÜNCEM YOK"



"Benim TFF Başkanı olmak gibi bir düşüncem yok. TFF seçimleri gündemimizde değil, tek gündemimiz Pazar günü kazanacağımız şampiyonluk. Zamanı geldiğinde, adaylar belirlendiğinde biz de genel kurul üyelerimizle gider, Türk Futbolu'nun geleceği için oyumuzu kullanırız. Şu anda yaptığımız her yorum spekülasyon olur, buna da gerek yok."

"ERDEN TİMUR İYİ BİR GALATASARAYLI"



"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu. Konu Galatasaray olunca biz her zaman onunla bir aradayız, olmaya da devam ederiz. Galatasaray'da ihtiyaç duyulduğunda kimsenin görevden kaçtığını görmedim, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

"AVRUPA KUPASI NEDEN OLMASIN"



"Galatasaray, bu ülkedeki insanlara hayal kurdurma ve o hayalleri gerçek yapma gücüne sahip tek spor kulübüdür. Ben, bu kulübün bünyesindeki insanların birçok imkansızı gerçeğe dönüştürdüğünü gördüm. Şimdi tüm Galatasaraylılara şunu soruyorum: Biz bu güce ve inanca sahipken, seneye ya da ondan sonraki sene neden olmasın?"

"BARIŞ ALPER VE ICARDI..."



"Bugün bu konuları konuşmanın zamanı değil. Bu takım, bu oyuncular şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Hepsi en iyi performanslarını gösteren, karakterli oyuncular. Ben başarılı takımın iskeletini bozmadan yana değilim. Büyük başarılar için hedefimiz var. Buna ulaşmak istiyoruz."