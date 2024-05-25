Beşiktaş camiası, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı!

Mert Günok: "Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Necip Uysal'ın da dediği gibi bu sezon sizi çok üzdük. Bu kupayı sizlere getirerek bu kötü gidişata dur demek istedik. Sizler daha iyilerini hak ediyorsunuz. En büyük Beşiktaş."

Semih Kılıçsoy: "Abilerimin de dediği gibi bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık. Elimizde kazanabileceğimiz Ziraat Türkiye Kupası vardı. Kupayı da sizlere armağan etmek istiyorduk. Kupayı kazanıp sizlere armağan ettiğimiz için mutluyuz."

Ernest Muçi: "Burada sizleri görmek mutluluk verici. Önümüzdeki sene yine sizlere burada kutlama yapmak ve kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım."