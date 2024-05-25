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Giriş Tarihi: 25.5.2024

Final bileti Bodrum’un!

Final bileti Bodrum’un!

İsmet Taşdemir’in ekibi, Çorum FK’yı 0-0 biten normal süre ve uzatma bölümü sonrası penaltı atışlarıyla 5-4 yendi. Bodrum FK finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in play-off yarı final mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü, rövanş maçında kozlarını paylaştı, gülen taraf penaltı atışları sonucu 5-4 kazanan Bodrum FK oldu… 20 Mayıs'taki 1-1 biten ilk mücadelenin ardından dün Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki ekip de çok kontrollüydü. 69. dakikada Çorum'un, oluşan karambolde Loick Landre ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın normal süresinin 0-0'lık eşitlikle tamamlanması sonrası, 15'er dakikadan iki devrelik uzatma bölümüne geçildi.

KONUK EKİP 110. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Maçın ilk uzatma bölümünde, 110. dakikada Çorum FK'dan Eren Aydın, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Uzatmalarda da gol olmayınca seri penaltı atışları yapıldı… Bodrum FK'nın gollerini Üzeyir, Mohemmed, Brazao, Celustka ve Tunahan kaydederken, Ahmet Aslan atışı kaçırdı. Konuk takımda ise Landre, Ahmet, Ferhat ve Toure penaltıları gole çevirirken, Nalepa ve Erkan Kaş'ın vuruşlarını kaleci Sousa çıkardı. 5-4 kazanan İsmet Taşdemir'in ekibi, play-off finaline çıkmanın sevincini yaşadı.

KRİTİK MAÇ 30 MAYIS'TA
Bodrum FK, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Mücadeleyi kazanan takım, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e adını yazdıracak
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Final bileti Bodrum’un!
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