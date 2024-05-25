Final bileti Bodrum’un!

Trendyol 1. Lig'in play-off yarı final mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü, rövanş maçında kozlarını paylaştı, gülen taraf penaltı atışları sonucu 5-4 kazanan Bodrum FK oldu…dün Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki ekip de çok kontrollüydü. 69. dakikada Çorum'un, oluşan karambolde Loick Landre ile bulduğu gol,Müsabakanın normal süresinin 0-0'lık eşitlikle tamamlanması sonrası, 15'er dakikadan iki devrelik uzatma bölümüne geçildi.Uzatmalardada gol olmayınca seri penaltı atışlarıyapıldı… Bodrum FK'nın golleriniÜzeyir, Mohemmed, Brazao, Celustkave Tunahan kaydederken, Ahmet Aslanatışı kaçırdı. Konuk takımda ise Landre,Ahmet, Ferhat ve Toure penaltıları goleçevirirken,5-4 kazananİsmet Taşdemir'in ekibi, play-off finalineçıkmanın sevincini yaşadı.Bodrum FK, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Mücadeleyi kazanan takım, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e adını yazdıracak