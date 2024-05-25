Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan SABAH Spor'a konuştu! "Bataklık kurudu çiçek açtı"

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken elde edilen zafere attığı golle katkı sağlayan ve maçın adamı seçilen Salih Uçan'a yarı finaldeki Ankaragücü maçı sonrası sarf ettiği "Kupayı kazanmak, bataklıkta çiçek açması demek" sözlerini hatırlattık. 30 yaşındaki futbolcu şu cevabı verdi: "Her şey çok kötüydü… Sonuçlar kötü… Taraftarların tepkileri, sakatlıklar, sürekli hoca değişimi… O kadar çok olumsuzluk vardı ki, resmen bir bataklıktı. Kupayı aldığımız takdirde bataklık kuruyup çiçek açacaktı. Ve artık çiçek açtı…"



'HERKES CANINI DİŞİNE TAKSIN' DEDİM



Salih Uçan, şöyle devam etti: "Sezon başında oynadığımız Avrupa maçıları dışında bizim için iyi bir sezon olmadı. Bu sezonu unutturma şansına ulaşmışken bunu geri çeviremezdik. Futbolcular, teknik ekip, çalışanlar, idareciler, herkes adına iyi bir sezon geçmezken bir fırsat vardı ve şansımızı iyi değerlendirdik. Kupayı kazanmamız çok iyi oldu, hepimiz kendimize geldik. Stada doğru yola çıktığımızda takıma '11 aydır birlikteyiz. Herkes canını dişine takarak oynasın, bütün olumsuzluklar unutulsun. Bu sezon hem üzüldük hem de bizi sevenleri üzdük. Onları mutlu edelim' dedim. Tüm takım arkadaşlarım "Salih haklısın" karşılığını verdi. Kafamızda sadece ve sadece kupayı kazanmak vardı."









ÖDÜL BENİM İÇİN PASTANIN ÇİLEĞİ OLDU



"Benim tek bir düşüncem vardı; o da sezonu kupayı müzeye götürerek tamamlamak adına takıma en iyi katkıyı vermekti. Bu düşüncemi sahada icra edebildiğim için de çok mutluyum. 'Maçın en iyi oyuncusu' ödülü elbette beni onurlandırdı. Kupa pastaysa maçın adamı ödülü de çileği oldu. Sakatlık sorunları yaşadım. Hocalarımın isteği ve ihtiyaç doğrultusunda bazen erken döndüm. Takım için mücadelemi her koşulda vermeye çalıştım. Kontratımla ilgili spekülasyonlar oldu ama birçoğu gerçeği yansıtmıyordu. Sözleşmem bitecek ya da bitmeyecek diye düşünmeden, Beşiktaş'ın formasına yakışır şekilde mücadele verip terletmek için elimden gelen tüm gayreti ve özveriyi gösterdim."



BÜYÜK BULUŞMA



Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaşlı oyuncular ve teknik kadro, bugün taraftarlarıyla buluşacak. Saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda düzenlenecek kutlamada takım, futbolseverlerle bir araya gelecek, coşku tavan yapacak.