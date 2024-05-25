Trabzonspor’da planlar altüst!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a yenilen Trabzonspor'da moraller bozuldu. Maçın ardından saha kenarında ve soyunma odasında birçok futbolcu gözyaşlarına hakim olamazken, teknik ekip ise oyuncuları teselli etmeye çalıştı. Abdullah Avcı da kupanın kaybedilmesi nedeniyle gelecek sezonun planlamasında yapılacak değişikliklere odaklandı. Kupayı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacaktı. Ancak şimdi lig üçüncüsü olarak gideceği için mücadeleye 2. eleme turundan başlayacak ve ilk karşılaşmasına 25 Temmuz'da çıkacak. Bu durum, hazırlık kampının daha öne çekilmesine sebebiyet verecek. Ayrıca transfer planlaması da yeniden yapılacak.