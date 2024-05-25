Wayne Rooney, Championship ekibi Plymouth Argyle’nin teknik direktörü oldu

Sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Plymouth Argyle, nisan ayında yollarını ayırdığı Ian Foster'ın yerine 38 yaşındaki Rooney ile anlaştı.

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski forveti Rooney, geçen sezon Birmingham City'yi 83 gün çalıştırdıktan sonra görevine son verilmişti.

Rooney, heyecan verici bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Plymouth Argyle'da bu görevi üstlenmek kariyerimde bir sonraki mükemmel adım gibi geliyor. Takımdaki oyuncu grubunun ne kadar yetenekli olduğunu ve Home Park'taki inanılmaz atmosferi ilk elden deneyimledim." diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Derby County, DC United ve Birmingham City ile 153 maça çıkan Rooney, 40 galibiyet, 40 beraberlik ve 73 mağlubiyet gördü.